Vittoria – “Avrebbe potuto avere conseguenze gravi il ritrovamento di un ordigno da parte di sub, nei fondali di costa Fenicia a Scoglitti. I sub infatti, hanno scambiato la granata per un pezzo di metallo, l’hanno recuperata e portata sulla spiaggia”. E’ quanto scrive in un post con foto il giornalista Gianni Di Gennaro.

“Quando hanno capito di cosa si trattava, – scrive Di Gennaro – hanno avvertito i carabinieri, che a loro volta, hanno immediatamente interessato gli artificieri per disinnescarla. Tutto è bene quel che finisce bene”.