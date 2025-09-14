Modica – Incidente stradale questa sera, intorno alle 22:00, in via Della Costituzione a Modica. Secondo le prime informazioni un uomo è stato investito da uno scooter mentre stava attraversando la strada nel tratto tra la galleria Solaria e Mugnieco, dove era in corso una sfilata di moda.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Tre i feriti, due in modo lieve. L’uomo investito e il ragazzo alla guida dello scooter, sono stati trasportati dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.