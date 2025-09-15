Settembre segna il rientro dalle vacanze e il ritorno alla routine, spesso frenetica e stressante. È il momento ideale per prendersi cura del proprio corpo e rafforzare il sistema immunitario, che svolge un ruolo cruciale nella difesa dell’organismo. Un’alimentazione mirata, ricca di vitamine e nutrienti essenziali, è la chiave per affrontare al meglio i mesi autunnali.

Le vitamine indispensabili per il sistema immunitario

Per potenziare le difese, è fondamentale una dieta ricca di frutta e verdura di stagione, oltre a un corretto apporto di vitamine. L’obiettivo non è solo perdere i chili di troppo, ma soprattutto migliorare il benessere generale del corpo.

Ecco un elenco di vitamine e nutrienti da privilegiare:

Vitamina C : protegge e ripara i tessuti. Si trova negli agrumi, nelle verdure a foglia larga e in alimenti come ananas, kiwi e peperoni.

: protegge e ripara i tessuti. Si trova negli agrumi, nelle verdure a foglia larga e in alimenti come ananas, kiwi e peperoni. Vitamina D : essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario e la protezione da infezioni. È presente in particolare nel pesce, nelle uova e nei latticini.

: essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario e la protezione da infezioni. È presente in particolare nel pesce, nelle uova e nei latticini. Vitamina A : contribuisce al mantenimento delle mucose, difendendo l’organismo. La si trova in latticini, carote, spinaci e peperoni.

: contribuisce al mantenimento delle mucose, difendendo l’organismo. La si trova in latticini, carote, spinaci e peperoni. Vitamine del complesso B (B6, B9, B12): combattono stanchezza, stress e infiammazioni. Sono presenti in verdure a foglia, legumi e cereali.

Cibi da preferire e da evitare a settembre

Per un ritorno in salute, è importante privilegiare cibi che nutrono i muscoli e rafforzano l’organismo. Via libera a carni bianche, pesce azzurro, formaggi freschi e magri. È consigliabile ridurre condimenti, carni grasse, prodotti raffinati, conservati e ricchi di zuccheri.

Controllare le porzioni è fondamentale. Se si avverte fame tra un pasto e l’altro, si possono consumare centrifugati vegetali o frutta e verdura di stagione. Ricorda che gli ortaggi coltivati in serra, pur essendo disponibili tutto l’anno, hanno un minore apporto vitaminico rispetto a quelli che crescono in modo naturale.

Con questi semplici accorgimenti alimentari, è possibile rimettersi in forma dopo le vacanze e preparare il corpo per affrontare al meglio l’autunno.