Ragusa – Ragusa seconda in Sicilia per i fondi destinati agli assistenti sociali. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2025 sono stati attribuiti i contributi ai 55 distretti sociosanitari siciliani a sostegno delle retribuzioni delle e degli assistenti sociali.

“Il Comune di Ragusa ha ricevuto 193.000 euro – spiega Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’inclusione e Servizi Sociali – (ne aveva ricevuti 147.000 lo scorso anno) e si colloca al secondo posto fra i 55 distretti della Sicilia, seconda solo a Palermo – che però ha una popolazione molto più numerosa – e prima di città come Catania e Messina”.

Il contributo permetterà di sostenere per tutto il 2026 le retribuzioni delle tre assistenti sociali assunte a tempo indeterminato per aderire alle indicazioni ministeriali sul rapporto tra assistenti sociali e abitanti. E permetterà di prevedere una somma a integrazione del rinnovo dei contratti in somministrazione.

“Il decreto ministeriale – conclude l’assessora Elvira Adamo – consente di retribuire risorse professionali qualificate senza gravare sul bilancio comunale e di offrire servizi puntuali alle cittadine e ai cittadini in difficoltà”.