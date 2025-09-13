Vittoria – Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio intorno alle ore 18,30 a Vittoria. Un’auto, una Jeep, per cause in corso di accertamento si è ribaltata in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nei pressi del passaggio a livello della Fontana della Pace.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi, mentre una ditta specializzata si è occupata della rimozione del veicolo e dei detriti. Nonostante la spettacolarità dell’incidente, i due occupanti hanno riportato solo lievi ferite.

In corso la ricostruzione esatta dell’incidente, ancora al vaglio delle autorità. (Foto Franco Assenza)