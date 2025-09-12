Modica – Un incendio, pare di origine dolosa, si è verificato ieri mattina in via Clemente Grimaldi, nel cuore del centro storico di Modica. Le fiamme hanno avvolto e distrutto alcune coperture in legno utilizzate per nascondere i cassonetti della raccolta differenziata a servizio delle attività commerciali della zona.

L’episodio, avvenuto in un’arteria nota per la sua vivace movida notturna, ha richiesto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme prima che potessero causare danni maggiori. Non si registrano feriti. Sull’origine dolosa del rogo, data la natura dell’incendio, non sembrano esserci dubbi. Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto.