Il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria diventa oggi il centro delle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Per la prima volta la ricorrenza viene ospitata nella città dello Stretto, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Alla cerimonia partecipano anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano, oltre a rappresentanti parlamentari, istituzionali, militari, civili e religiosi.

La data del 5 giugno richiama un passaggio significativo della storia dell’Arma: proprio in questo giorno del 1920 la Bandiera dei Carabinieri venne insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, riconoscimento legato alla partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.

Le celebrazioni hanno preso avvio alle 10.15 con un aviolancio effettuato dalla Sezione di Paracadutismo Sportivo del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania. Subito dopo si è proceduto allo schieramento dei reparti dell’Arma, appartenenti alle diverse componenti operative: mobile e speciale, addestrativa, territoriale e tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Cerimonia per il 212° anniversario dei Carabinieri a Reggio Calabria

Nel corso della mattinata è previsto anche il giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte dei giovani allievi del 144° Corso Carabinieri di Reggio Calabria, insieme alla consegna degli alamari, momento simbolico dell’ingresso ufficiale nell’Arma.

La cerimonia proseguirà con lo sfilamento dei mezzi dell’Arma, tra motocicli e autoveicoli, e con una dimostrazione operativa del Gruppo Intervento Speciale (GIS), impegnato in una simulazione di intervento di “ship boarding” su una nave, attività che rientra nelle capacità tattiche dei reparti speciali.

La mattinata si concluderà con gli onori alla massima autorità presenti sul posto, eseguiti dal Reparto d’Onore.

L’evento si inserisce nel solco delle celebrazioni istituzionali che ogni anno ricordano la nascita dell’Arma dei Carabinieri, istituita nel 1814 come forza militare con funzioni di polizia e sicurezza pubblica, oggi presente su tutto il territorio nazionale con articolazioni territoriali e specialistiche.