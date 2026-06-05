Il Comune di Vittoria ha ottenuto nuovi finanziamenti dalla Regione Siciliana destinati al miglioramento delle spiagge accessibili e alla valorizzazione della frazione marinara di Scoglitti, insignita anche della Bandiera Verde 2025. Le somme riguardano interventi per l’inclusione delle persone con disabilità e il potenziamento dei servizi turistici e familiari.

In particolare il Comune di Vittoria è destinatario di nuovi fondi regionali nell’ambito delle misure promosse dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana. Le risorse sono finalizzate da un lato al miglioramento delle spiagge accessibili, dall’altro alla valorizzazione della località di Scoglitti, che anche per il 2025 ha ricevuto la Bandiera Verde, il riconoscimento attribuito dai pediatri italiani alle spiagge considerate più adatte a bambini e famiglie.

Nel dettaglio, il finanziamento destinato alle spiagge accessibili a Vittoria ammonta a 16.393,44 euro. Le somme saranno impiegate per potenziare strutture e servizi dedicati alle persone con disabilità, con l’obiettivo di rendere più semplice e inclusiva la fruizione delle spiagge libere del territorio. Un intervento che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di accessibilità e diritto alla piena fruizione degli spazi pubblici.

A queste risorse si aggiungono 10.382,59 euro assegnati in virtù del riconoscimento della Bandiera Verde 2025 conferita a Scoglitti. Il marchio, attribuito da una rete di pediatri italiani, segnala le località balneari considerate idonee per la sicurezza e la qualità dei servizi rivolti alle famiglie con bambini. Il contributo mira a sostenere ulteriormente la vocazione turistica della frazione costiera.

Le due misure regionali rappresentano un supporto economico destinato a rafforzare l’offerta complessiva del litorale vittoriese, con particolare attenzione all’accoglienza, alla sicurezza e alla fruibilità degli spazi pubblici. L’obiettivo è consolidare Scoglitti come destinazione turistica accessibile e orientata alle famiglie.

“Accogliamo con soddisfazione questi finanziamenti regionali che premiano il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e l’impegno costante nella valorizzazione del nostro territorio. Le somme destinate all’accessibilità delle spiagge consentiranno di migliorare ulteriormente i servizi per le persone con disabilità, mentre il riconoscimento della Bandiera Verde 2025 conferma la qualità di Scoglitti come località balneare sicura, accogliente e adatta alle famiglie. Continueremo a investire nella fruibilità delle nostre coste e nella crescita di un turismo inclusivo e sostenibile, capace di generare sviluppo e nuove opportunità per tutta la comunità vittoriese” ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.