A Scoglitti, frazione di Vittoria, torna l’appuntamento con “Un Mare di Sport”. L’evento è in programma martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sul Lungomare Lanterna a partire dalle ore 17:30. Per l’intero pomeriggio l’area costiera sarà chiusa al traffico e trasformata in uno spazio dedicato a sport, famiglie e associazioni locali.
L’iniziativa coinvolge cittadini, giovani e turisti con attività diffuse lungo il litorale.
Sport, mare e comunità sul Lungomare Lanterna
Il lungomare di Scoglitti diventerà una vera arena a cielo aperto.
Sono previste dimostrazioni e attività sportive gratuite aperte a tutti, con il coinvolgimento delle realtà associative del territorio.
Tra le discipline presenti: arti marziali, sport di squadra, atletica, tennis, danza sportiva e attività motorie per bambini.
Nel programma anche momenti dedicati al 2° Memorial Tano Corallo, inserito all’interno della manifestazione.
Un evento per la comunità e i giovani
L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche Sportive e Giovanili del Comune di Vittoria, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Titania Judo.
Secondo l’assessore Fabio Prelati, l’obiettivo è valorizzare lo sport come strumento di crescita e inclusione sociale.
Il sindaco Francesco Aiello ha sottolineato il valore aggregativo dell’evento, che trasforma Scoglitti in una grande palestra all’aperto.
L’accesso sarà completamente gratuito.
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