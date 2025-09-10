Catania – Si arricchisce l’offerta di rotte internazionali dell’Aeroporto di Catania. Dalla prossima estate Air Canada lancerà un nuovo volo nonstop tra Catania e Montreal rafforzando ulteriormente i collegamenti tra la Sicilia e il Nord America. La compagnia canadese opererà il collegamento diretto fra le due città con tre voli a settimana a partire dal 4 giugno e per tutta la stagione estiva.

La nuova tratta offrirà ai viaggiatori siciliani un accesso diretto a una delle più dinamiche metropoli canadesi e, al tempo stesso, renderà ancora più semplice per i visitatori provenienti dal Canada e dal Nord America scoprire le bellezze della Sicilia. Con questa nuova rotta l’Aeroporto di Catania conferma il suo ruolo chiave tra gli scali del Mediterraneo rispondendo alla crescente domanda di collegamenti diretti tra l’Italia e le principali mete internazionali.

“La nuova rotta Catania–Montreal rappresenta un passo strategico per il nostro scalo e per l’intera regione,” ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC. “Questo collegamento diretto consoliderà i rapporti tra la Sicilia e il Canada, valorizzando le relazioni culturali che da sempre uniscono le due comunità. L’arrivo di Air Canada su Catania contribuirà non solo a incrementare i flussi turistici, attirando viaggiatori interessati a vivere la nostra isola, ma offrirà anche nuove opportunità di sviluppo economico per le imprese locali che guardano al mercato canadese e nordamericano.

Questa operazione, che segue l’attivazione della tratta Catania-New York di Delta Air lines, conferma ancora una volta la vocazione internazionale dell’Aeroporto di Catania, capace di attrarre con successo partner globali di primo livello. Con grande entusiasmo accogliamo questa nuova collaborazione che segna un ulteriore passo avanti nel posizionamento della Sicilia come destinazione internazionale di primo piano”.