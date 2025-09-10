Ragusa – E’ stato l’equipaggio Ginevra-Giannone su Autobianchi A112 Elegant del 1974 ad essersi aggiudicato l’edizione numero 28 dell’Autogiro della provincia di Ragusa regolarità classica promosso dal Veteran car club ibleo. La cerimonia di premiazione sabato sera a Poggio del sole hotel, sulla Ragusa Mare, mentre la tre giorni si è conclusa domenica con le quattro ruote d’antan che hanno sfrecciato per le strade dell’area iblea, in particolare quelle che dal capoluogo hanno condotto a Monterosso, Ispica, Giarratana e anche Marina di Modica. Un’edizione molto intensa che già aveva aperto i battenti sotto i migliori auspici.

Da segnalare pure la presenza della polizia di Stato, grazie all’interessamento del questore Marco Giambra, con un’auto storica proveniente direttamente dal museo di Roma. Tra le altre presenze quella del vicepresidente dell’Asi, Agnese Di Matteo, e dell’assessore comunale alla Polizia locale di Ragusa, Giovanni Gurrieri. A completare il podio nella classifica assoluta, al secondo posto, la Lancia Fulvia Coupè del 1973 con l’equipaggio D’Avola-D’Avola mentre terza si è classificata la Porsche 911 del 1973 dell’equipaggio Falletta-Raimondi. Tutti si sono messi in evidenza grazie alle prove di abilità in cui hanno dovuto dimostrare la propria perizia e quella delle vetture di cui erano alla guida. Quarto posto per l’equipaggio Falletta-Cirone con Porsche 911 del 1984 mentre quinto è arrivato il duo Provenzale-Nicosia su Amilcar Cgss del 1927. Per quanto riguarda le varie categorie, primo posto per Provenzale-Nicosia nella Vintage (auto dal 1919 al 1930); secondo per l’equipaggio Greco-Palermo su Chrysler Plymouth 4c del 1928 e terzo l’equipaggio Sgroi-Guzzardi su Citroen Traction Avant del 1929.

Nella categoria Post Vintage (1931-1945), primo Spataro-Lombardo su Fiat 1100 del 1942, secondo Toscano-Toscano su Fiat 1100 cabriolet del 1945, terzo Scalone-Costa su Mg T A del 1936. Nella Classic, primo Arestia-Ciurciù su Alfa Romeo Giulietta Ti del 1958, secondo Fiorese-Gilari su Austin Healey 100/6 del 1958, terzo Grasso-Raciti su Triumph Tr 3 A del 1960. Nella Post classic, primo Caputo-Lafisca su Porsche 356 Bt6 S del 1962, secondo Scorciapino-Ferraloro su Alfa Romeo Giulia 1600 Sport del 1962, terzo Carnazza-Raniolo su Alfa Romeo Spider del 1964. Nella Modern (1971-1980), primo Ginevra-Giannone su Autobianchi A112 Elegant, secondo D’Avola-D’Avola su Lancia Fulvia coupè e terzo Falletta-Raimondi su Porsche 911. Nella classifica under 31, a trionfare l’equipaggio D’Avola-D’Avola. “E’ stata un’edizione ben riuscita – sottolinea il presidente del Veteran, Antonino Provenzale, a nome di tutto il consiglio direttivo – nel corso della quale abbiamo avuto, ancora una volta, l’opportunità di mettere bene in evidenza le peculiarità paesaggistiche e monumentali del nostro territorio che sono state molto apprezzate da tutti i partecipanti, soprattutto da coloro che non conoscevano al meglio la provincia di Ragusa. Adesso, ci stiamo già dando da fare per organizzare i prossimi appuntamenti del nostro club”.