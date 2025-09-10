Comiso -“Vai col bus. Insieme in sicurezza”. Un’idea vincente che ha segnato positivamente Agosto 2025, sia per Comiso, sia per Pedalino. Dichiarazioni del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “Da una sollecitazione partita dal sindaco di Santa Croce, Peppe Di Martino, il mese di agosto ha visto i bus navetta partire dai diversi comuni della provincia che hanno aderito, per accompagnare i giovani, nelle località marittime, quali ad esempio, Marina di Ragusa – spiega il sindaco di Comiso. Anche la nostra città ha fatto la sua parte grazie alla collaborazione della Consulta Giovanile Comunale che ha coinvolto i giovani di Comiso e Pedalino, in modo da rendere i loro spostamenti sicuri.

Dal 1 al 31 agosto infatti, più il promo del 5,6, e 7 settembre, tra Comiso e frazione hanno usufruito dei bus 1230 ragazzi che hanno prenotato tramite una apposita App per evitare sovraffollamento di utenti. Le corse attivate il venerdì, il sabato e la domenica, da Comiso e da Pedalino – ancora la Schembari – sono state due per giorno, in diverse fasce orarie. Una alle 20.00 circa, l’altra alle 23.00 verso Marina di Ragusa, e al ritorno, alle 01.15 e alle 03.45. Questo – sempre Maria Rita Schembari – per offrire la possibilità di andare a Marina di Ragusa o per trascorrere una serata tra una pizza, un panino, o comunque altra cosa, o per andare a ballare.

Abbiamo pensato soprattutto alla sicurezza stradale di questi giovani, perché sappiamo tutti che viaggiare la notte mette a rischio i ragazzi a causa di guidatori poco avvezzi alle norme del codice stradale, e quindi per dare serenità alle famiglie che non hanno la possibilità di vivere l’estate nelle località marittime. E’ un’esperienza che i giovani hanno fatto, che hanno apprezzato e che, probabilmente, potrà essere ripetuta anche l’anno prossimo e, se del caso, migliorata. Un ringraziamento particolare – conclude il sindaco di Comiso- va ai giovani della Consulta che, ancora una volta, hanno dimostrato la validità di questo organismo e la loro fattività a vantaggio della comunità, ed agli uffici comunali del turismo e delle politiche giovanili”.