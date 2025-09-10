Vittoria – Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha inviato una nota ufficiale alla Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, per chiedere un intervento urgente di pulizia e bonifica lungo le strade provinciali che interessano i territori di Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina e Comiso.

Su queste arterie si registra infatti un abbandono incontrollato di rifiuti, che non solo compromette il decoro urbano, ma rappresenta anche una grave minaccia per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza stradale.

“È necessario – ha dichiarato il Sindaco Aiello – che le istituzioni collaborino concretamente per garantire decoro, sicurezza e tutela ambientale. La bonifica delle strade provinciali che attraversano i nostri territori è un atto dovuto nei confronti dei cittadini e dei tanti visitatori che quotidianamente percorrono queste arterie”.

L’Amministrazione comunale ribadisce la propria disponibilità a collaborare con gli enti competenti affinché si possa restituire dignità, sicurezza e vivibilità alle strade provinciali dell’area ipparina.