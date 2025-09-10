Ragusa – Attivato il portale nazionale Impresa in un giorno per presentare le pratiche edilizie. Un cambiamento già attivo per rendere i servizi più rapidi, trasparenti ed efficienti. Il Comune di Ragusa ha attivato da subito il portale nazionale “Impresa in un giorno” per la presentazione delle pratiche edilizie.
Il servizio porterà ad una serie di vantaggi tra i quali:
- compilazione guidata e riuso dati;
- integrazione con Catasto e stradario comunale;
- pagamenti online con pagoPA e @e.bollo;
- accesso semplice con SPID o CNS.
Dal 1° novembre 2025 le pratiche edilizie (PdC, SCIA, CILA, SCA ecc.) dovranno essere presentate solo tramite questo portale.
Fino al 31 ottobre 2025 sarà comunque possibile concludere pratiche avviate su UrbixSUE. Per ricevere assistenza si può contattare dal lunedì al venerdì l’Help Center al numero telefonico 06-64892892.
