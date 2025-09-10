Maltempo in Sicilia. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, un fronte di maltempo nord-atlantico sta per raggiungere l’isola, portando un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche. L’attenzione è puntata sulla possibile formazione di una “squall line” (una linea di temporali organizzati) nel Canale di Sicilia, che potrebbe interessare i settori nord-occidentali nella notte.

Le previsioni del maltempo in Sicilia nel dettaglio di Marco Gelfo (vedi foto) per giovedì 11 settembre

Il fronte perturbato arriverà a partire dai settori occidentali in tarda serata, con i primi rovesci e temporali. Durante la notte, i fenomeni si estenderanno su tutta l’isola, diventando anche forti, in particolare sui settori settentrionali e centrali.

Nel corso della giornata di giovedì, le precipitazioni interesseranno soprattutto le zone settentrionali, centrali e orientali, con temporali anche nelle aree interne. I fenomeni saranno più deboli a est e al sud dell’isola. Dal pomeriggio, sono previste schiarite a partire dai settori occidentali.

Le temperature subiranno un calo generalizzato, partendo dai settori occidentali e settentrionali per poi estendersi a tutta la regione. I venti soffieranno moderati con rinforzi, fino a forti, ruotando a nord-nord-ovest sullo Stretto di Sicilia e sul Tirreno, mentre sul Mar Ionio rimarranno deboli e meridionali. I mari si presenteranno generalmente mossi, con lo Stretto di Sicilia che potrebbe diventare molto mosso o localmente agitato.