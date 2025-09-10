Maltempo. La Sicilia si prepara a un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche. Come annunciato dalle previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, una perturbazione nord-atlantica porterà pioggia e temporali sull’isola a partire da stasera, mercoledì 10 settembre.
Previsioni meteo in Sicilia: in arrivo pioggia e temporali
Il fronte di maltempo interesserà inizialmente i settori occidentali dell’isola, con le prime precipitazioni in arrivo in tarda serata. Nel corso della notte, i fenomeni si intensificheranno, estendendosi soprattutto sulle zone settentrionali. Le temperature, in leggero aumento durante la mattinata, scenderanno gradualmente in serata.
I venti soffieranno moderati con rinforzi, ruotando da ovest-nord-ovest sullo Stretto di Sicilia e sul Tirreno. Sul Canale di Sicilia orientale saranno moderati o tesi di scirocco, mentre sullo Ionio soffieranno moderati con rinforzi di ostro. I mari saranno mossi, in particolare lo Stretto di Sicilia, con un aumento generale del moto ondoso.
Il peggioramento delle condizioni meteo si estenderà poi a tutta l’isola nei prossimi giorni.
Lascia un commento