Comiso – Continuano le processioni verso i quartieri della comunità parrocchiale. A Pedalino, frazione di Comiso, si festeggia in questo modo la patrona Madonna del Rosario. Ieri sera, processione con il simulacro verso il quartiere “Viale della Riscossa”. A presiedere la celebrazione eucaristica sul posto don Giuseppe Cascone, vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria Goretti in Vittoria. E’ seguita la tradizionale “cena”, appuntamento sempre molto atteso. Oggi, alle 20,15, processione verso il quartiere “Scuole medie”.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giovanni Giaquinta, parroco della parrocchia Ss. Rosario in Vittoria. Seguirà la tradizionale “cena”. Domani, mercoledì 10 settembre, alle 20,15 processione verso il quartiere dei “Chiaramontani”. La santa messa sarà presieduta da don Fabio Stracquadaini, parroco della parrocchia Santa Maria delle Stelle – chiesa Madre e San Giuseppe in Comiso. L’occasione sarà utile per celebrare il 42esimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale del parroco di Pedalino, mons. Salvatore Burrafato. Seguirà la tradizionale “cena”. Giovedì, poi, in chiesa, alle 20, liturgia penitenziale comunitaria.

Il rito sarà guidato da don Giuseppe Iacono, parroco della parrocchia San Giovanni Maria Vianney in Ragusa. Ricorre il XXXVII anniversario della dedicazione della chiesa di Pedalino. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale di Comiso, si sta occupando, in queste giornate, di garantire una pulizia straordinaria in tutte le zone che saranno interessate dalle processioni.