Modica – Non solo preparazione, ma anche impegno nel sociale per l’Avimecc Modica, che ieri ha iniziato la seconda settimana di preparazione al campionato di serie A3 che inizierà alla fine del prossimo mese. Il gruppo alterna lavoro in palestra, con quello aerobico, senza farsi mancare le sedute di tecnica che serviranno per oleare i meccanismi del sestetto di coach Enzo Distefano.

Tutto il roster a disposizione dello staff tecnico sta lavorando sodo per migliorare la condizione fisica e soprattutto per diventare il prima possibile squadra affiatata e pronta a dare battaglia in campo.

“Nonostante la preparazione sia iniziata un po’ in ritardo rispetto al programma iniziale – spiega il preparatore atletico Corrado Randazzo (nella foto) – ho trovato un gruppo già abbastanza preparato. La prima settimana è andata molto bene. I ragazzi hanno mostrato grande intensità che ci ha permesso di lavorare sin da subito con carichi di lavoro abbastanza alti, sviluppando sia un lavoro aerobico, sia un lavoro di forza in palestra. Siamo veramente soddisfatti di come è andata la prima settimana di lavoro. Abbiamo a disposizione ancora diverse settimane per arrivare all’inizio ufficiale della stagione e le stiamo gestendo nel miglior modo possibile. Il campionato di serie A3 – continua – ormai lo sappiamo, alza sempre di più l’asticella con tutte le squadre che si sono attrezzate e, sia la società, sia lo staff tecnico e medico ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno per riuscire a portare i ragazzi, che poi saranno i veri protagonisti della stagione nella migliore condizione possibile.

Lo zoccolo duro voluto fortemente da coach Distefano – sottolinea – è stato importante per far integrare i nuovi e devo dire, che ho provato le stesse sensazioni avute quando sono arrivato a stagione in corso lo scorso anno. Anche quest’anno ho trovato la stessa disciplina, lo stesso impegno e ho visto da parte dei nuovi arrivati tantissima voglia di mettersi in gioco e soprattutto la volontà di dimostrare il loro valore, un fattore questo che alza le motivazioni di tutto il gruppo anche dal punto di vista fisico e mentale. L’impegno non è mancato sin dal primo giorno – conclude Corrado Randazzo – quindi questo non può che renderci felici”.

Nel frattempo, l’Avimecc Modica è impegnata anche nel sociale e nel pomeriggio sarà coinvolta in un evento congiunto con l‘Avis di Modica che avrà come scopo di unire la passione per lo la pallavolo con la solidarietà con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione del sangue.