Maltempo in Sicilia. La Protezione Civile della Sicilia ha emesso un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, 10 settembre, a causa di un previsto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Si prevedono rovesci e temporali, in particolare sui settori occidentali dell’isola.

Secondo il bollettino, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, con quantitativi cumulati che potrebbero essere deboli o, in alcuni casi, puntualmente moderati. I fenomeni più intensi sono attesi in serata. Gli accumuli, previsti fino a giovedì sera, potrebbero essere più consistenti sui settori occidentali e in minor misura nelle zone settentrionali e centrali.

L’allerta gialla è stata diramata proprio per i settori occidentali, dove è più alta la possibilità di rovesci o temporali.