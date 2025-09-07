Tre persone sono morte in un terribile scontro frontale avvenuto questa mattina sulla strada statale 124, tra Palazzolo Acreide e Cassaro. Le vittime, che viaggiavano a bordo di due motociclette, sono morte sul colpo o poco dopo l’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente ha coinvolto due moto Kawasaki. A bordo di una c’era una coppia di Grammichele, Giuliana Briguglio, 39 anni, e Nunzio Parisi, 33 anni. L’altra vittima è un 40enne di nazionalità rumena, residente in provincia di Ragusa. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a Briguglio e al 40enne, morti sul colpo. Nunzio Parisi, invece, è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di soccorso. Sul posto anche l’elisoccorso. La coppia lascia un figlio di 10 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Noto, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.