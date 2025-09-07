Modica – Lo spettacolo dell’eclissi lunare totale di stasera, domenica 7 settembre, sta volgendo al termine. Il fenomeno, noto anche come “Luna di sangue”, ha regalato momenti di grande suggestione. Ecco alcune immagini da Modica.

Come previsto, il nostro satellite naturale si è prima tinto di un intenso colore rosso per poi oscurarsi completamente, e sta ora lentamente tornando al suo aspetto consueto, segnando la fine di un evento astronomico che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di appassionati.