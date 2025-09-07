Modica – Modica piange Elio Giannì morto a soli 46 anni. Elio ha perso la sua lunga battaglia contro una grave malattia che non gli ha lasciato scampo.

Il 46enne era molto conosciuto in città soprattutto a Modica Alta. Da sempre appassionato di calcio e grande tifoso della Juventus, Giannì era uno storico frequentatore dell’oratorio dei Salesiani, dove ha trascorso innumerevoli ore giocando a pallone con gli amici. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo e ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio sui social media.

Elio lascia due figlie. I funerali si terranno martedì, 9 settembre, alle 10:00 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.