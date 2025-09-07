Dopo un inizio di settembre all’insegna del caldo e del bel tempo, le previsioni meteo per la Sicilia indicano un cambiamento. Secondo Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, una perturbazione atlantica è in arrivo e potrebbe portare un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Tra lunedì e mercoledì le temperature saranno ancora leggermente sopra la media, ma senza eccessi. A partire dalla serata di mercoledì e per tutta la giornata di giovedì, la perturbazione porterà piogge sparse su gran parte dell’isola, compresa Ragusa (vedi foto).

La tendenza per i giorni successivi è verso un clima più tipicamente settembrino, con valori termici nella norma e probabile instabilità.