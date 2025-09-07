Scicli – Ultimo appuntamento dell’estate 2025 promosso da Confeserfidi e Fondazione Confeserfidi nella sede della fondazione ai civici 1, 2 e 3 di via Arco Castro, nel cuore di Scicli. Confeserfidi e Fondazione Confeserfidi mettono la firma in calce alla mostra ‘Le teste di Giò’, che propone le ultime opere di Giuseppe Masciarò. 62 anni, sciclitano, Masciarò dice di se stesso e delle sue opere: “Ogni scultura che realizzo è armonia con il tempo. E, sinceramente, non lo immaginavo…”.

In via Arco Castro, saranno in mostra opere di scultura in argilla marina naturale. “Sintonizzarsi con le meravigliose bellezze della natura – dice lo scultore sciclitano – ci porterà dove la realtà sarà percepita in modo autentico e vero”. L’inaugurazione della mostra ‘Le Teste di Giò’ di Giuseppe

Masciarò, si terrà giovedì 11 settembre 2025 alle ore 19:00 nei locali dello spazio multifunzionale di Fondazione Confeserfidi. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 19:30 alle 21:30 e il sabato e la domenica anche dalle 16:30 alle 19:30. Resterà

aperta al 21 settembre 2025. Un’occasione speciale per scoprire l’arte di Masciarò e lasciarsi sorprendere dalle sue ‘teste’ capaci di raccontare storie e trasmettere emozioni