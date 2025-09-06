Monterosso Almo – Monterosso Almo si prepara a vivere il momento culminante dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore della città. Il programma di oggi e domani è ricco di eventi religiosi e civili, che culmineranno con l’attesissimo concerto di Orietta Berti.

La giornata di oggi, sabato, si aprirà con la tradizionale raccolta e benedizione del pane alle 10:30. Il momento più suggestivo sarà a mezzogiorno, con la solenne discesa del simulacro del santo dall’altare maggiore, un evento che potrà essere seguito in diretta anche sulla pagina Facebook della Parrocchia San Giovanni Battista Monterosso Almo. In serata, alle 20:00, si terrà la celebrazione eucaristica, presieduta da don Marco Diara.

Il gran finale è previsto per le 21:30 in piazza San Giovanni, dove l’iconica Orietta Berti ripercorrerà i suoi 55 anni di carriera con il concerto a tema “La mia vita è un film”.

I festeggiamenti proseguiranno anche domani, domenica, con un programma altrettanto intenso per celebrare il santo patrono.