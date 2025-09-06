Monterosso Almo – Oggi e domenica le fasi clou dei solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo. Sabato, in particolare, alle 10,30, è prevista la raccolta e la benedizione del pane. A mezzogiorno, la discesa dall’altare maggiore del simulacro del santo patrono (diretta Facebook sulla pagina: “Parrocchia San Giovanni Battista Monterosso Almo”). Alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Diara. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, lo spettacolo con Orietta Berti in concerto che proporrà i suoi 55 anni di musica sul tema “La mia vita è un film”.

A seguire il dj set. Domenica 7 settembre è il giorno della grande festa esterna. Già dalle 5 del mattino e sino alle 6 ci sarà il pellegrinaggio di fede della città di Giarratana che scioglie il suo voto annuale al Battista. Alle 5,45 il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annuncerà il giorno di festa. Alle 6 la solenne celebrazione eucaristica per i pellegrini presieduta dal parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali. Alle 8 la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 9 giro del corpo bandistico Città di Monterosso per le vie del paese. Alle 10 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Alle 11 tradizionale “Nisciuta” del simulacro del santo patrono tra squilli di trombe, il lancio di una moltitudine di ‘nzaiarieddi e lo scoppio di fuochi d’artificio curato dalla ditta Fuochi Srl di Chiarenza da Belpasso. Alle 17 la tradizionale cena. Alle 19,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Davide Paglia, concelebrata dai sacerdoti monterossani e dai parroci emeriti. Alle 20,30 la seconda uscita del simulacro del santo patrono e in piazza San Giovanni grandioso spettacolo pirotecnico curato dalla ditta La Rosa international fireworks di La Rosa Lorenzo e Paolo da Bagheria.

Alle 22, a Villa Poggio Angeli, sosta della processione e grandioso spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Fuochi Srl di Chiarenza da Belpasso. Alle 22,30 la “Facciata”, tradizionale rientro della processione con il simulacro del santo patrono portato a spalla dai fedeli. Alle 23,30, in piazza San Giovanni, riflessione dettata da don Davide Paglia e a seguire lo spettacolare trattenimento piromusicale curato dalla ditta La Rosa international fireworks di La Rosa Lorenzo e Paolo da Bagheria. A mezzanotte, in piazza, rientro della processione e reposizione del simulacro del santo patrono sull’altare maggiore. A conclusione, estrazione della lotteria San Giovanni Battista.

