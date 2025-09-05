Modica – Il Modica Calcio non ferma la sua campagna acquisti e dopo Bonanno, il duo Mattia Pitino e Luca Gugliotta, assicurano un nuovo tassello difensivo di grandissimo valore al mister Filippo Raciti. Simone Brugaletta è un nuovo giocatore che farà parte del muro rossoblù che si sta costruendo davanti a Romano.

Nato a Modica, il classe ’94, ha iniziato a muovere i primi passi nelle giovanili del Catania dal 2011 al 2014 per poi passare al Teramo con il quale ha potuto raccogliere presenze in un campionato come quello di Serie C che gli ha permesso una grande crescita professionale. Il ragazzo vanta, poi, tante presenze in D con le maglie di Acireale, Ragusa, Gela e Città di Sant’Agata.

Un vero esperto del reparto arretrato ed elemento di categoria superiore che ha deciso di sposare il progetto della sua città ricco di ambizione e voglia di portare in alto questi colori. Un richiamo, questo, al quale nessun giocatore modicano può resistere, pronto a scendere in campo e a mostrare il blasone e la passione di un’intera società che passo dopo passo si afferma ai vertici della categoria che occupa, sempre al lavoro per regalare alla propria città palcoscenici importanti