Santa Croce Camerina – Vitalità, entusiasmo e una grande partecipazione: presenze in crescita ed eventi di qualità che hanno reso questa estate indimenticabile. E’ terminato il ricchissimo cartellone degli eventi estivi e il bilancio non può che essere positivo. Un cartellone ricco e variegato, pensato per tutte le età: risultato frutto del lavoro dell’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Peppe Dimartino e l’assessore Roberta Iacono, e con la preziosa collaborazione di tutta la macchina amministrativa.

Le novità di quest’anno hanno riscosso grande successo: dalla rassegna TeatroMare, con spettacoli emozionanti a picco sul mare, al Karaoke “Tanto pè Cantà” del mercoledì che ha portato centinaia di giovani a Punta Secca.

Spazio poi alla cultura con i Cineforum della Consulta Giovanile, che ha incantato i più piccoli e le loro famiglie, la rassegna “Libri d’Amare” e gli eventi dedicati al centenario del Maestro Andrea Camilleri.

“E ancora, gli appuntamenti ormai tradizionali che sono il cuore pulsante delle nostre estati: Eccellenze Santacrocesi, Calici Sotto le Stelle, il Carnevale Estivo e la magica Notte Italiana dell’Avis – ha sottolineato il primo cittadino -. Abbiamo chiuso in grande stile con il Beer Fest e lo spettacolare Street Show Festival. La vitalità ha abbracciato tutto il nostro territorio: dalle serate danzanti e i cineforum a Casuzze, fino agli eventi di Punta Braccetto, ogni angolo del litorale ha respirato festa e condivisione. Tengo a sottolineare che questo calendario ha inciso minimamente nel bilancio comunale grazie alla capacità di fare rete con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale, il Gal Terra Barocca e tanti sponsor privati che hanno creduto nel progetto “Eventi d’Estate”. Un plauso va a tutta la Giunta Comunale, che ha lavorato incessantemente con grande sinergia, ai dipendenti comunali, alla Protezione civile, agli artisti, alle associazioni, alla Pro Loco, alla Consulta Giovanile e a tutti coloro i quali hanno contribuito al successo di questa stagione”.

E’ stata una stagione estiva caratterizzata anche da importanti novità: le docce a pagamento per ridurre gli sprechi idrici e l’iniziativa “Vai col Bus”, che ha garantito collegamenti gratuiti e sicuri lungo tutta la costa e verso il Koala Maxi.

“Ma il successo più grande è stato vedere i nostri commercianti e operatori turistici lavorare con entusiasmo, le famiglie divertirsi e la comunità ritrovarsi unita. Abbiamo scritto insieme pagine bellissime e non ci fermiamo qui: siamo già al lavoro per una stagione autunnale ricca di novità”, conclude il sindaco Dimartino.