L’INPS ha comunicato le date di pagamento per le principali prestazioni previste a settembre 2025. Dall’Assegno unico, passando per NASpI e Assegno di inclusione, milioni di italiani riceveranno i contributi nel corso del mese.

Assegno unico figli

L’Assegno unico e universale, destinato alle famiglie con figli a carico, sarà accreditato tra il 22 e il 23 settembre per coloro che hanno già ricevuto il pagamento nei mesi precedenti. Chi ha presentato una nuova domanda o ha effettuato modifiche dovrà attendere la fine del mese per l’accredito. L’importo, come sempre, varia in base all’età dei figli e al reddito ISEE del nucleo familiare.

NASpI e Dis-Coll

L’accredito della NASpI, l’indennità di disoccupazione, è previsto entro il 15 settembre. La data esatta dipende da quando è stata inviata la domanda. Per i nuovi richiedenti, il primo pagamento potrebbe richiedere più tempo a causa delle verifiche necessarie da parte dell’INPS. Le stesse tempistiche e modalità valgono anche per la Dis-Coll. È possibile controllare lo stato del pagamento tramite il Fascicolo Previdenziale sul sito dell’Istituto.

Assegno di inclusione

Per i percettori dell’Assegno di inclusione, le date da tenere a mente sono due: