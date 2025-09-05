Comiso – Un momento di relax e spensieratezza. Un momento legato all’ironia e allo stare bene assieme. E’ quello programmato per sabato sera nel contesto dei festeggiamenti, tuttora in fase di svolgimento, di Maria Santissima delle Grazie a Comiso. Alle 21, infatti, si terrà lo spettacolo di cabaret con la presenza di Toti & Totino, due comici siciliani che non hanno bisogno di presentazioni, e di Loredana Scalia, monologhista catanese, reduce da grandi successi nell’ultimo anno. Sabato, poi, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie.

La solenne celebrazione eucaristica, invece, sarà presieduta da don Francesco Ottone, nuovo parroco della parrocchia Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe in Giarratana. Domani, invece, alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Ettore Todaro, parroco del Sacro Cuore di Gesù a Vittoria. Alle 21, sul sagrato della chiesa, la serata cineforum rivolta ai giovani della città di Comiso e organizzata dalla Consulta giovanile. Intanto, ci si prepara per la festa esterna di domenica 7 settembre con la solenne “Sciuta” del venerato simulacro della Madonna delle Grazie in programma a partire dalle 19. I fedeli sono stati invitati dal parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, ad addobbare i balconi con luci e drappi, evitando la sosta delle auto nelle vie percorse dalla processione.