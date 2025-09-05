Chiaramonte Gulfi – Dopo la premiazione dei meritevoli e il Giovedì giovane di ieri sera, promosso in collaborazione con l’Avis, continua, a Chiaramonte Gulfi, il programma di Zuppà, il festival delle arti promosso dalla consulta dei giovani con il sostegno del Comune, della Provincia di Ragusa, della Regione, dell’Ars e della Pro Loco.

Domani, in particolare, l’attenzione sarà concentrata sul carnevale estivo, un replay del carnevale invernale con la sfilata di tre carri allegorici e di un gruppo mascherato in corso Umberto e in piazza Duomo. Inoltre, è previsto il “Ti ci devo portare Street art tour a Chiaramonte” a cura di Lorenzo Maniscalco e Ilenia Curiale. L’intervento dei traveller blogger servirà a fare conoscere sempre di più le bellezze paesaggistiche e monumentali di Chiaramonte, oltre alle numerose iniziative di intrattenimento che si tengono durante l’anno. La sfilata dei carri allegorici è prevista con partenza dalla villa comunale e arrivo in piazza Duomo. Qui si svolgerà il Carnival party con Jessie Diamond dj & Sebastiano Fazzina “Brividi forti”. L’inizio è previsto alle 23. Quindi, stage dj enter con Salvatore Scifo e Viktor I. Si occuperanno del closing night.