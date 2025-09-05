È stato ritrovato questa mattina il corpo di Nino Cusmano, il 73enne catanese scomparso domenica scorsa mentre si trovava in mare tra Marzamemi e Noto. La tragica scoperta è avvenuta sulla spiaggia di Punta delle Formiche, vicino all’Isola delle Correnti, ad opera di un passante.

Secondo quanto riporta la testata online Siracusa Press, sul posto sono immediatamente intervenuti i militari della Guardia Costiera e la Polizia per i rilievi del caso. Il ritrovamento pone fine alle ricerche che erano in corso da giorni e che avevano coinvolto l’intera comunità locale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.