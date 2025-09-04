Il 22 e 23 settembre sono i giorni da segnare sul calendario per l’arrivo dell’Assegno Unico e Universale. Come ha comunicato l’INPS con il messaggio numero 2229, in queste date verrà accreditato l’importo per le famiglie che ricevono il contributo regolarmente. Per chi ha presentato una nuova domanda o ha richiesto delle modifiche, l’attesa si prolungherà fino all’ultima settimana del mese.

Questo sostegno economico mensile è un aiuto strategico per milioni di famiglie, specialmente per affrontare il caro vita. L’ammontare dell’assegno varia in base a diversi fattori, tra cui l’età dei figli e il reddito ISEE. In alcuni casi, le maggiorazioni possono far superare i 200 euro al mese per figlio.

Chi riceve di più

L’Assegno Unico, riconosciuto a tutte le famiglie con figli a carico, si adatta alle esigenze specifiche. L’importo, che varia in base al reddito familiare (certificato dall’ISEE), può aumentare per:

Famiglie numerose : quelle con almeno tre figli.

: quelle con almeno tre figli. Figli con disabilità : un supporto più consistente per i nuclei con esigenze particolari.

: un supporto più consistente per i nuclei con esigenze particolari. Figli minori di un anno: un incremento pensato per i genitori di bambini molto piccoli.

Questi incrementi rendono il contributo più mirato, garantendo un aiuto maggiore a chi ne ha più bisogno.