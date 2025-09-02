Ispica – Brutto incidente stradale ieri pomeriggio a Ispica. Una Fiat Panda con a bordo due giovani si è schiantata violentemente contro un muro. L’impatto è stato devastante, trasformando l’utilitaria in un groviglio di lamiere che ha intrappolato i due occupanti.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma la violenza dello scontro ha reso necessarie le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco. Sul posto, i pompieri hanno lavorato a lungo e con attrezzature specializzate per tagliare la carrozzeria e liberare i due ragazzi. Una volta estratti, i giovani feriti sono stati immediatamente affidati alle cure del personale medico del 118.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.