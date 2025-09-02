Maltempo. Una perturbazione atlantica sfiora la Sicilia, portando una svolta significativa nelle condizioni meteo. Dopo una breve ondata di caldo, l’isola si prepara a un cambiamento, con piogge, temporali sparsi e un deciso abbassamento delle temperature. Lo annunciano le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto).

Le previsioni per oggi, martedì 2 settembre

La giornata sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità. In mattinata, il cielo si farà più coperto sui settori occidentali, mentre altrove sarà ancora sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, l’instabilità si sposterà da ovest verso est, interessando in particolare le zone settentrionali e portando con sé precipitazioni deboli o moderate.

Temperature in calo e venti in rotazione

Le temperature si manterranno elevate nella prima parte della giornata, ma scenderanno sensibilmente in serata, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali. I venti ruoteranno da deboli a moderati da nord-ovest, con rinforzi sullo Stretto di Sicilia e venti da nord sullo Ionio. I mari risulteranno generalmente mossi.

Domani, 3 settembre, il calo termico si farà sentire su tutta l’isola. Poi, il meteo tornerà a essere più stabile, con un clima tipico di fine estate senza eccessi. Tuttavia, a lungo termine, le previsioni non escludono la possibilità di un’ulteriore diminuzione delle temperature, che potrebbe segnare la prima vera rottura stagionale.