Modica – C’è un nuovo arrivo nello staff tecnico dell’Avimecc Volley Modica che da oggi inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato di serie A3 che prenderà il via il prossimo 26 ottobre. Si tratta di Alessandra Ruta, che sarà il nuovo Team Manager dei “Galletti” di coach Enzo Distefano. Alessandra Ruta, che ha chiuso con la pallavolo giocata nel 2022 con la promozione ottenuta con la maglia del Cus Volley Catania è voluta rimanere nel mondo del volley e da tre anni ha intrapreso la carriera di Team Manager.

Da giocatrice ha mosso i primi passi nelle giovanili della PVT Modica, con la quale ha vinto il campionato regionale e partecipato con risultati eccellenti alle finali nazionali. Oltre che con le biancorosse modicane ha vestito le maglie di Volley Ribera, Spes Matera, Costanzo Siracusa, Kefa Volley Cefalù, Holimpia Siracusa e Anspi S. Antonio Padova. Come Team Manager, ha lavorato con buoni risultati in campo femminile con Pallavolo Zafferana e nelle ultime due stagioni al Cus Volley Catania. Ora il passaggio alla pallavolo maschile e alla sua prima esperienza in un campionato impegnativo come il campionato di serie A3.

“Voglio ringraziare il presidente Vanni Iacono, tutta la dirigenza e lo staff tecnico dell’Avimecc Modica – dichiara Alessandra Ruta – per la fiducia che hanno riposto in me affidandomi questo incarico. Fin dal primo giorno mi hanno accolta meravigliosamente e fin da subito mi hanno fatto sentire a casa mia, in una grande famiglia che vive con grande passione questo sport meraviglioso.

Questa è la mia prima stagione nel campionato di serie A3 e – continua – ricoprire questo ruolo in un campionato importante e nel maschile, mi inorgoglisce. Mi sono subito immersa completamente in questa nuova avventura mettendoci subito tutta la mia voglia di fare bene e farò di tutto per ripagare la grande fiducia che la società ha riposto in me. Abbiamo obiettivi e ambizioni da realizzare e abbiamo iniziato a lavorare sodo per riuscirci. L’Avimecc Volley Modica – conclude Alessandra Ruta – nel tempo è diventata una delle società più prestigiose dell’intero panorama della pallavolo maschile siciliana e non solo, quindi io e tutto l’ambiente biancoazzurro aspettiamo tifosi e simpatizzanti al “PalaRizza” per sostenerci. Forza Galletti!”.