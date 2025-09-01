Modica – Saranno celebrati mercoledì 3 settembre i funerali di Antonino Pluchino, l’uomo di 88 anni morto oggi in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra la ex SP 44 e la SP 66 sulla strada che collega Modica a Marina di Modica. La cerimonia funebre avrà luogo alle 10:30 nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica.

Pluchino, noto ex titolare di un’autoscuola a Modica Alta, era molto conosciuto e stimato in città. Il tragico evento ha scosso la comunità modicana, dove l’uomo era molto conosciuto.