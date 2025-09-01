Modica – Ancora una tragedia sulle strade del Ragusano. Un grave incidente si è verificato questa mattina all’incrocio tra la ex SP 44 e la SP 66, sulla strada che collega Modica a Marina di Modica. A perdere la vita è stato Antonino Pluchino, 88 anni, noto ex titolare di un’autoscuola a Modica Alta.

La dinamica esatta dell’impatto, che ha visto la sua Fiat Punto scontrarsi frontalmente con una Peugeot 206, è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi. L’impatto è stato particolarmente violento.

Pluchino è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

L’altra persona coinvolta, una donna di 32 anni, F.C., di Scicli, alla guida della Peugeot, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le sue condizioni sono al momento in fase di valutazione. La strada è rimasta bloccata per diverse ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Sul posto i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine.

Non si esclude che l’anziano possa essere stato colto da un malore poco prima dell’incidente.