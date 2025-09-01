Scicli – Risultati apprezzabili in termini di presenze per la personale di Giosca che sino al 7 di settembre espone le sue opere nello spazio multifunzionale della Fondazione Confeserfidi in via Arco Castro ai civici 1, 2 e 3, a Scicli. Nel ‘polmone culturale’ che è nel cuore della Città l’artista sciclitano ha inaugurato un mese fa ‘Viaggio nel blu’, opere nuove che mostrano la sua crescita artistica e confermano la sua effervescenza culturale.

Giosca -al secolo Giovanni Scarpata- anche nei quadri esposti in Fondazione conferma il suo essere artista figurativo sperimentale e ‘Viaggio nel Blu’ -inaugurata il 7 agosto scorso con una serata dedicata ad un dialogo con l’autore che ha manifestato tutta la sua filosofia nel dipingere e il sentire della sua passione- ha dato il senso compiuto di tratti di colore con cui Giosca ha ribadito il significato che vuole dare alle sue opere: “Vogliono essere un messaggio di natura, di uomini e donne, di sguardi, di orizzonti ma soprattutto di pace interiore ed esteriore. Da acquisire e trasmettere”.

L’apprezzamento è stato generalizzato e diffuso e sino a domenica 7 settembre, le sue opere rimarranno in esposizione allo spazio multiculturale di Fondazione Confeserfidi.