L’ultimo fine settimana di agosto porterà un cambiamento radicale del meteo in Sicilia, con l’arrivo di temporali e un netto calo delle temperature. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio meteo Sicilia” (vedi foto), una corrente d’aria fredda di origine nord-atlantica è in arrivo sull’isola a partire da domani sera.
Instabilità e calo termico
Una veloce fase di instabilità è attesa tra la notte di sabato e l’intera giornata del 30 agosto. I fenomeni, seppur sparsi, interesseranno in particolare i settori settentrionali orientali e nord-ionici.
La perturbazione sarà accompagnata da un calo deciso delle temperature, che offrirà una tregua dal caldo estivo.
