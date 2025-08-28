Palermo – Grande attesa per l’arrivo al teatro di Verdura dello show ‘Comici in Palazzo, previsto per oggi giovedì 28 agosto alle ore 21:30. Ospite d’onore della serata sarà l’attore catanese Carmelo Caccamo. Dopo il grande successo dell’omonimo format televisivo la comicità spontanea e fresca di ‘Comici in Palazzo’ sbarca a teatro in una versione estiva che unisce cabaret, sitcom e teatro live.

E per questo primo live al teatro di Verdura che si preannuncia come uno spettacolo esilarante di gag cabaret, Palermo e Catania saranno unite nel nome della comicità, grazie alla presenza sul palco come guest star del comico etneo Carmelo Caccamo, noto al grande pubblico tra l’altro per la sua esilarante interpretazione de la Signora Santina, un personaggio iconico. Il format “Comici in Palazzo” presenta un condominio surreale e una portineria affollata, dove si alternano personaggi bizzarri, che hanno tutti un solo obiettivo comune: far ridere.

Quella di “Comici in Palazzo” è una piccola favola made in Sicily: gli attori, infatti, sono riusciti in pochissimo tempo ad entrare nel cuore del pubblico e i loro spettacoli hanno avuto sempre il tutto esaurito, sin da quando si svolgevano in piccoli spazi teatrali. Per questo è arrivato il momento di potersi rivolgere ad un pubblico più ampio che li possa apprezzare in pieno. “Comici in Palazzo” non è solo cabaret o stand-up comedy, ma è tanto altro. Lo show è ambientato in un condominio fuori dal comune e mette in scena una girandola di personaggi esilaranti, dal furbetto della bolletta al mago cialtrone, dall’ubriacone alla signorina illibata, fino all’attore presunto comico e al suo agente. Il tutto orchestrato da un portiere factotum, sempre o quasi al servizio dei vari condomini.

Lo spettacolo è stato ideato da Andrea Lupo, Ivan Fiore, Daniele Vespertino e Claudio Di Giovanni e negli anni, visto il riscontro positivo, è diventato anche una trasmissione televisiva, unica nel suo genere, che coinvolge una ventina di comici e alcuni ospiti occasionali. Sul palco si alterneranno Valentino Pizzuto e Daniela Pupella, i quattro ideatori del progetto, appunto Lupo, Fiore, Vespertino e Di Giovanni e ancora Piero Salerno, Toni Carbone e Toti Siragusa. Ma ci saranno anche Roberto Pizzo, Alessandro Di Paola (Akiz), Nino Balistreri, Ciccio Librera, Giuseppe Accetta, Maurizio La Blasca, fino ai giovani tiktoker Gaetano Russo, Emanuele Scelta e Daniele Di Gregorio.

Nel gruppo di scrittura, insieme a Lupo, Fiore, Vespertino e Di Giovanni c’è anche Marco Pomar, autore e scrittore palermitano. I comici saranno accompagnati da una band sul palco, capitanata dal maestro Massimo Scalici. La band che eseguirà musica live durante lo spettacolo, avrà il suo spazio speciale, cioè un garage all’interno del palazzo. Per la prima volta, i ‘Comici in Palazzo’ che si esibiranno al Verdura abbatteranno la quarta parete, cioè coinvolgeranno il pubblico nel loro show. Lo spettacolo è organizzato e prodotto dalla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.