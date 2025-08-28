La Protezione Civile regionale ha emesso per oggi, 28 agosto, un’allerta arancione per il rischio incendi su quasi tutto il territorio siciliano. L’avviso, il numero 186, sarà in vigore per 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi.
L’unica eccezione, che desta la massima preoccupazione, riguarda la provincia di Trapani, dove l’attenzione è elevata a causa del combinato disposto di alte temperature e condizioni di siccità.
Per la città di Palermo, in particolare, le previsioni indicano una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi. Nonostante il caldo, il rischio per le ondate di calore è stato classificato come “livello 1”, indicato con il colore giallo.
Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione per prevenire qualsiasi focolaio, evitando di accendere fuochi e segnalando tempestivamente alle autorità ogni principio di incendio.
