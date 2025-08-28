Vittoria – Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria, esprime la propria ferma solidarietà al senatore Salvo Sallemi, oggetto di una serie di pesanti e infamanti insulti sui social network. “Non può e non deve essere questo il modo di esprimere dissenso o contestazione. Il confronto politico e civile necessita di rispetto reciproco, anche nelle differenze di vedute”, dichiara La Rosa. “Esprimere opinioni contrarie è legittimo e fondamentale in una democrazia – aggiunge – ma farlo attraverso attacchi personali e insulti gratuiti rappresenta una deriva inaccettabile”.

La Rosa sottolinea come tali episodi riflettano una preoccupante degenerazione nell’uso degli strumenti tecnologici. “È evidente che la deriva presa dai social network desta allarme, collegandoci a quanto già sosteneva in tempi non sospetti il grande Umberto Eco, quando ammoniva sui rischi di dare voce indiscriminata senza filtro critico, creando un clima diffuso di odio e intolleranza”. “Rinnoviamo il nostro sostegno al senatore Sallemi e invitiamo tutti a riflettere sull’importanza di un dialogo civile e responsabile” conclude La Rosa.