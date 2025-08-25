Dopo l’annuncio dello stop ai concerti per la positività al Covid di Stash arriva quello della ripresa degli spettacoli per The Kolors.

In una nota diffusa da un ufficio di comunicazione si legge che “la band e l’amministrazione comunale di Gela annunciano il recupero della precedente data, del 23 agosto, annullata a causa di motivi di salute di Stash”.

Il concerto, a ingresso libero, si terrà il 31 agosto, sempre nella Rotonda Macchitella. La sospensione dei concerti dei The Kolors era stata resa nota da Stash con una storia su Instagram: “‘Sto col covid sono positivissimo, senza sapori e odori che ho già provato ed è fastidiosissimo”, definendosi “un influencer con l’influenza”.

“Io – aveva rivelato l’artista – sono stato all’ospedale durante il covid con la polmonite da tutti e due i lati e con l’ossigeno attaccato e con la paura fottuta di morire. Oggi abbiamo più strumenti per debellarlo, ma non posso dimenticare quello che ho vissuto”.