È in dirittura d’arrivo il nuovo Bonus elettrodomestici, una misura che offrirà un contributo diretto per l’acquisto di grandi apparecchi come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie e forni. L’incentivo si concretizzerà in uno sconto del 30% sul prezzo, con un tetto massimo di 100 euro per la maggior parte dei contribuenti.
Per le famiglie con un ISEE che rispetta determinati requisiti, il limite massimo dello sconto sale a 200 euro. La gestione del bonus avverrà tramite un voucher da richiedere sulla piattaforma digitale PagoPa. Per evitare l’afflusso massiccio tipico dei “click day”, il voucher avrà una scadenza ravvicinata, obbligando i consumatori a utilizzarlo in tempi brevi.
