Scoglitti – Sabato scorso, il sagrato della Chiesa Madre di Scoglitti si è trasformato in un grande palcoscenico di emozioni, ospitando il concerto del Modica Gospel Academy in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna Assunta di Cammarana. L’evento ha segnato un esordio trionfale per la corale e la band dirette dal Maestro Giorgio Rizza, incantando una piazza gremita di persone.

L’Assessore Salvatore Avola, con delega su Scoglitti, ha espresso grande entusiasmo per la serata. “Splendida serata di musica. Una piazza gremita di gente ha assistito al concerto del Modica Gospel Academy, magistralmente diretto dal maestro Giorgio Rizza. Alla fine del concerto il pubblico ha tributato una calorosa ovazione, per l’alto gradimento dei brani eseguiti. Credo di potere affermare che abbiamo assistito al concerto migliore di quest’anno, insieme a quello di Francesco Cafiso. Siamo a livelli altissimi.”

L’Assessore ha poi proseguito con i ringraziamenti: “Voglio ringraziare pubblicamente Padre Robert e tutto il comitato dei festeggiamenti della Assunta di Cammarana per l’ottima scelta. Ci siamo fortemente emozionati. Un ultimo pensiero di gratitudine va alle tre concittadine Gioena Nania, Maria Concetta Zaccone ed Eleonora Micieli, che fanno parte del coro.”

Anche il Comitato organizzatore ha voluto condividere la propria soddisfazione: “Sabato sera la Piazza si è trasformata in un grande palcoscenico di emozioni! Il Modica Gospel Academy ha regalato al pubblico un concerto indimenticabile, tra energia, armonia e spiritualità. Una piazza gremita, tante voci all’unisono e un’atmosfera unica che ha coinvolto e fatto vibrare tutti i presenti. Grazie a chi ha partecipato e ha reso questa serata speciale.”

L’esibizione, caratterizzata da un’energia contagiosa e un’armonia vocale impeccabile, ha lasciato un segno profondo nel pubblico, confermando il talento e la professionalità del Modica Gospel Academy al suo debutto in questa importante occasione. Il Modica Gospel Academy, oltre alle voci soliste di Sciara, Chiara Provvidenza, Saro Cannizzaro e Elma Rizza, e l’intervento di Teresa Rizza ha registrato l’esordio della Band MGA composta dal maestro Rizza alle tastiere, Peppe Scucces alla batteria, Angelo Giurdanella alla chitarra ed Adriano Denaro, al basso. Lo spettacolo è stato presentato con molta professionalità da Giorgio Mannisi.

“I vostri canti – ha detto a fine serata il parroco, Padre Robert Dynerowicz – ci sono entrati nel cuore e nell’anima. Grazie per quanto ci avete regalato stasera. Siamo stati avvolti dal suono delle voci e dalla forza dei testi che sono preghiere profonde”.

Anche il Maestro Giorgio Rizza, direttore della Modica Gospel Academy, ha condiviso la sua soddisfazione: “È stato un onore e una gioia immensa esibirci in un contesto così significativo e davanti a un pubblico così caloroso. La risposta della gente, le voci all’unisono e l’atmosfera unica che si è creata hanno reso questo debutto ancora più speciale. Voglio ringraziare tutti i coristi, la band per l’energia e la spiritualità che hanno saputo trasmettere”. Il concerto è stato aperto dalle giovani cantanti Lulya Rizza ed Helena Baglieri.