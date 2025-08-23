Ragusa – Il Settore VII-Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa informa che a decorrere da lunedì 25 agosto sarà possibile inoltrare richiesta per i servizi di trasporto scolastico (scuolabus e abbonamenti per studenti fuori sede) e di mensa scolastica per l’anno scolastico 2025-26.
Per il Trasporto scolastico, la richiesta va inoltrata attraverso i seguenti link: sportello telematico Ragusa
In alternativa, si può presentare domanda presso gli sportelli del Settore VII – Pubblica Istruzione siti in via M.Spadola 56 o presso gli uffici della sede comunale della frazione di Marina di Ragusa.
Il servizio scuolabus è riservato agli studenti dell’età dell’obbligo residenti o dimoranti nelle contrade o aree esterne alla cinta urbana cittadina. L’abbonamento per studenti pendolari è riservato agli iscritti a Istituti superiori con corsi di studio non presenti nel comune di residenza.
Per il Servizio di Mensa scolastica, la richiesta può essere inoltrata esclusivamente tramite il portale dedicato, accessibile dall’homepage del Comune di Ragusa al seguente link: Ragusa portale genitori
Il servizio refezione scolastica sarà avviato in tutte le scuole interessate a partire dal 1 ottobre 2025.
Per informazioni e chiarimenti, contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri telefonici 0932676870 – 0932676848 – 0932676854.
