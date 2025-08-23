Pozzallo – Il profumo del mare, il richiamo della tradizione e l’energia di una città che vive d’estate una delle sue stagione più intensa. Pozzallo è pronta ad aprire le porte alla 56ª edizione della Sagra del Pesce, in programma dal 29 al 31 agosto 2025, trasformando Piazza delle Rimembranze e le vie del centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, dove gastronomia, musica e cultura si intrecciano in un unico grande evento. La Sagra del Pesce di Pozzallo è del resto il racconto di una comunità che da secoli ha il mare come orizzonte e che nel pesce ha uno dei simboli più autentici della propria identità. Una manifestazione che da oltre mezzo secolo celebra la marineria pozzallese, legando la storia dei pescatori alle nuove generazioni e al turismo, con un format che ogni anno si arricchisce di nuove esperienze.

Quest’anno, per la prima volta, la Sagra viene collocata a fine agosto, scelta che segna un nuovo passaggio nella lunga storia della manifestazione con il rinnovato obiettivo di continuare ad unire tradizione e innovazione, intercettando i turisti e i pozzallesi all’estero che sono in città per le vacanze, rilanciando un’estate già straordinaria per affluenza e successi. Come sempre, il cuore pulsante della Sagra del Pesce di Pozzallo sarà Piazza delle Rimembranze, che ospiterà il Villaggio Gastronomico con le casette dedicate alle specialità marinare e allo street food, ma anche spettacoli, concerti e intrattenimento. A fare da cornice ci saranno la Villa Comunale, dove si svolgeranno gli attesi show cooking guidati da chef di livello, e lo Spazio Cultura Meno Assenza, che ospiterà mostre fotografiche e artistiche dedicate al mare e alla sua bellezza. Un mix che unisce tradizione e modernità: dal classico fritto di pesce e dalle ricette tipiche pozzallesi, agli incontri culturali dedicati alla biodiversità e all’ambiente marino; dalle note della musica popolare ai concerti dei grandi nomi del panorama nazionale.

“Questa Sagra del Pesce si svolge in un momento particolarmente felice della stagione turistica pozzallese – sottolinea il sindaco Roberto Ammatuna – Mai come quest’anno abbiamo avuto tanti arrivi e tante presenze: tutti gli indicatori economici lo confermano. Basti pensare che una grande società di distribuzione Horeca ci ha comunicato che le forniture destinate alle strutture ricettive di Pozzallo sono aumentate del 23%. È un segnale chiaro della vitalità della città. La Sagra del Pesce di Pozzallo significa storia, identità, è nata sul mare e vive sul mare. Rappresenta uno dei momenti più importanti non solo dal punto di vista turistico, ma anche sociale e culturale”. Un evento che unisce gusto, spettacolo e tradizione, come ricorda il vicesindaco e assessore al Turismo, Raffaele Monte: “Ogni anno la Sagra del Pesce di Pozzallo è attesa con entusiasmo, perché è molto più di un evento gastronomico. Diventa l’occasione che mette insieme il sapore del nostro mare con la cultura, lo spettacolo e l’intrattenimento. La scelta di fine agosto ci consente di proseguire un’estate già ricca di appuntamenti, regalando a cittadini e turisti momenti di svago e di condivisione. È un appuntamento che fa bene all’immagine di Pozzallo e che racconta al meglio la nostra identità. Tra l’altro quest’anno per la prima volta la manifestazione è finanziata con fondi europei continuando ad essere a costo zero per le casse comunali. Inoltre abbiamo pensato ad una varietà di presenze artistiche per venire incontro a tutte le fasce d’età”. Tanti i momenti di spettacoli e tra gli appuntamenti più attesi ci sono senza dubbio i concerti che illumineranno le tre serate. Venerdì 29 agosto sarà protagonista Pago, volto amato della musica e della televisione, che salirà sul palco dopo il concerto della Tutto Max Band. La seconda serata, sabato 30 agosto, vedrà il cantautore Povia, autore di alcuni dei brani più popolari degli ultimi anni.

Domenica 31 agosto, infine, grande attesa per LDA, giovane talento che con le sue canzoni ha conquistato le nuove generazioni e che chiuderà la manifestazione con uno spettacolo che promette emozioni e grande partecipazione. Accanto ai tre ospiti principali, non mancheranno spettacoli folk, cortei coreografici, band emergenti e dj set che animeranno Piazza delle Rimembranze fino a tarda notte, trasformando il centro storico in un grande spazio di festa. Con oltre mezzo secolo di storia, la Sagra del Pesce di Pozzallo resta uno degli eventi gastronomici e culturali più amati di tutta la Sicilia. Ogni edizione è un ponte tra passato e presente: da una parte le ricette della marineria, dall’altra l’innovazione di chef e artisti che portano nuove idee e linguaggi nel cuore di Pozzallo che nel mare ha da sempre la sua anima e la sua identità.