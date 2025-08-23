Ragusa – Si terranno domani, domenica 24 agosto, i funerali di Andrea Passalacqua, il giovane di 15 anni tragicamente scomparso ieri. La cerimonia funebre avrà luogo alle 10:30 nella chiesa di Maria Santissima Annunziata a Ragusa. Il corteo funebre partirà alle 10:30 dall’abitazione della famiglia, situata in contrada San Cimino, per accompagnare il ragazzo nel suo ultimo viaggio.

L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore, segnato dalla prematura perdita di una giovane vita. Andrea ieri mattina è stato trovato morto vicino a una stalla nell’azienda agricola di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto. L’azienda agricola e zootecnica è di proprietà del padre della vittima. Indagano i carabinieri.