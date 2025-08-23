Maltempo. La Sicilia si prepara a un fine settimana all’insegna del fresco. Come annunciato dalle previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, le correnti fresche di matrice atlantica si intensificheranno ulteriormente, portando un calo delle temperature su tutta l’isola.

Le temperature scenderanno di un paio di gradi al di sotto delle medie stagionali, regalando un po’ di tregua dal caldo estivo.

Le previsioni meteo in Sicilia per sabato 23 agosto

La giornata di domani si aprirà con un cielo parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso, con addensamenti sui settori tirrenici e occidentali. Nel pomeriggio e in serata, la nuvolosità potrebbe aumentare sui versanti tirrenici orientali e sulle Isole Eolie, dove non si esclude la possibilità di qualche piovasco sparso o pioviggine. Pioggia tra Messina e Barcellona Pozzo di Gotto. La Sicilia sud orientale ed in particolare la provincia di Ragusa sarà baciata dal sole mentre nel Siracusano il cielo sarà nuvoloso.

Venti e mari

I venti soffieranno moderati da nord-ovest, con rinforzi sul Tirreno.

Saranno moderati o tesi sullo Stretto di Sicilia e moderati settentrionali sullo Ionio. I mari risulteranno generalmente mossi, con lo Stretto di Sicilia e il Tirreno che tenderanno a essere molto mossi.